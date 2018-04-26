В УЦОЯО розповіли, скільки осіб складатимуть ЗНО російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російську мову для складання предметів, де є право вибору мови, на зовнішньому незалежному оцінюванні обирали приблизно 4% осіб. Про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
“Кількість учасників ЗНО, які обирають українську мову, є вище. Всього 95,8% тестів, які складаються з тих предметів, де є право вибору мови, складаються виключно українською мовою”, — повідомив Карандій.
За словами Карандія, російська мова присутня, в цілому приблизно 4% осіб обирали її для складання іспитів. Найбільша кількість бажаючих складати тестування російською зафіксована в Донецькій області — приблизно 20%, у Луганські області — близько 16%, і близько 12% по Одеській і Запорізькій областях. У всій інших областях цей показник становить менше 10%.
Крім того, у Закарпатській і Чернівецькій областях всі охочі могли обрати угорську або румунську мову для тестування. Разом з тим, жодна особа не обрала для тестування кримськотатарську мову.
Як повідомляв УНН, для участі в ЗНО-2018 зареєструвались близько 336 тисяч осіб.