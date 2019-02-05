В УЦОКО посоветовали, как подготовиться к внешнему независимому оцениванию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Готовясь к прохождению тестов из общего независимого оценивания (ВНО) абитуриент имеет систематизировать полученные знания, а также наверстать тот материал, в котором есть пробелы. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в комментарии корреспонденту УНН.
"Подготовка к ВНО должна состоять из того, как это обнародовано на сайте Центра - это порядок прохождения ВНО, где ты можешь и должен ознакомиться со всеми аспектами норм правил поведения, второе - ознакомиться со структурой тестов, с приведенными схемами оценивания и тому подобное. Следующее, о что мы можем говорить, - это знакомство с программой. С другой стороны, все должно идти в обычном русле - овладение учебными программами, получения полного общего среднего образования. Проще и лучше это осуществлять самостоятельно, разработав какой-то план повторения, можно привлечь собственного учителя, но сломя голову бежать и нанимать 5-6 репетиторов, а потом у тебя в голове винегрет из всех тех знаний - это не лучший способ", - отметил директор Центра.
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По его словам, схема подготовки к прохождению тестов по ВНО должна включать систематизацию полученных знаний, а также восполнение того материала, с которым есть пробелы.
При этом он добавил, что решение о привлечении к подготовке к ВНО репетиторов принимает каждая семья отдельно, исходя из уровня доходов и из знаний ребенка, впрочем самостоятельная подготовка - "значительно лучше, чем тебе кто-то из стороны пытается вложить в голову то, за каких-то полтора-два месяца, ты должен учить 7 лет ".
Напомним, в этом году перед прохождением аудирование по иностранному языку на внешнем независимом оценивании состоится проверка качества звучания.