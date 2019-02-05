Перед аудіюванням на ЗНО перевірятимуть якість звуку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Цього року перед проходженням аудіювання з іноземної мови на зовнішньому незалежному оцінюванні відбудеться перевірка якості звучання. Про це заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми передбачаємо перевірку якості звучання напередодні тестування, тобто перевірку самих програвачів за допомогою спеціального диску. Також ми передбачили цього року невеличкий 10-секундний текст, який буде звучати в аудиторії уже при повній наповненості, де абітурієнтам буде увімкнено іншомовний текст, і вони, прослухавши його мають підтвердити, що якість звучання, не залежно від того, на якому місці він сидить, однакова. І лише після такої процедури підтвердження інструктор вмикає продовження відтворення звуку з аудіоносія, починається робота над звуковим документом", - зазначив в.о. директора Центру.
За його словами, тривалість аудіювання в цілому складає близько 30 хвилин, що передбачає паузи для ознайомлення з завданням до озвученого фрагмента, а також повторне озвучення. Чистого звучання тексту, за словами Бойка, - не більше 10-15 хвилин.
При цьому, він додав, що для абітурієнтів із порушеннями слуху аудіювання проходить як частина читання: їм надаються роздруковані сценарії частини аудіювання.
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Нагадаємо, 5 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО.
Як повідомляв УНН, для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні ЗНО будуть знижені прохідні бали.