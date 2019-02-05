Перед аудіюванням на ЗНО перевірятимуть якість звуку

"Ми передбачаємо перевірку якості звучання напередодні тестування, тобто перевірку самих програвачів за допомогою спеціального диску. Також ми передбачили цього року невеличкий 10-секундний текст, який буде звучати в аудиторії уже при повній наповненості, де абітурієнтам буде увімкнено іншомовний текст, і вони, прослухавши його мають підтвердити, що якість звучання, не залежно від того, на якому місці він сидить, однакова. І лише після такої процедури підтвердження інструктор вмикає продовження відтворення звуку з аудіоносія, починається робота над звуковим документом", - зазначив в.о. директора Центру.

За його словами, тривалість аудіювання в цілому складає близько 30 хвилин, що передбачає паузи для ознайомлення з завданням до озвученого фрагмента, а також повторне озвучення. Чистого звучання тексту, за словами Бойка, - не більше 10-15 хвилин.

При цьому, він додав, що для абітурієнтів із порушеннями слуху аудіювання проходить як частина читання: їм надаються роздруковані сценарії частини аудіювання.

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Нагадаємо, 5 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО.

Як повідомляв УНН, для представників нацменшин з неслов’янських і некорінних народів цього року при проходженні ЗНО будуть знижені прохідні бали.