Перед аудированием на ВНО будут проверять качество звука

"Мы предполагаем проверку качества звучания накануне тестирования, то есть проверку самых проигрывателей с помощью специального диска. Также мы предусмотрели в этом году небольшой 10-секундный текст, который будет звучать в аудитории уже при полной наполненности, где абитуриентам будет включен иноязычный текст, и они, прослушав его должны подтвердить, что качество звучания, независимо от того, на каком месте он сидит, одинаково. И только после такой процедуры подтверждения инструктор включает возобновление воспроизведения звука с аудионосителей, начинается работа над звуковым документом", - отметил и.о. директора Центра.

По его словам, продолжительность аудирование в целом составляет около 30 минут, что предполагает паузы для ознакомления с задачей к озвученному фрагмента, а также повторное озвучивание. Чистого звучания текста, по словам Бойко, - не более 10-15 минут.

При этом он добавил, что для абитуриентов с нарушениями слуха аудирование проходит как часть чтения: им предоставляются распечатанные сценарии части аудирования.

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Напомним, 5 февраля стартовала регистрация на основную сессию ВНО.

Как сообщал УНН, для представителей нацменьшинств из неславянских и некоренных народов а этои году при прохождении ВНО будут снижены проходные баллы.