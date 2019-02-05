Перед аудированием на ВНО будут проверять качество звука
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году перед прохождением аудирования по иностранному языку на внешнем независимом оценивании состоится проверка качества звучания. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы предполагаем проверку качества звучания накануне тестирования, то есть проверку самых проигрывателей с помощью специального диска. Также мы предусмотрели в этом году небольшой 10-секундный текст, который будет звучать в аудитории уже при полной наполненности, где абитуриентам будет включен иноязычный текст, и они, прослушав его должны подтвердить, что качество звучания, независимо от того, на каком месте он сидит, одинаково. И только после такой процедуры подтверждения инструктор включает возобновление воспроизведения звука с аудионосителей, начинается работа над звуковым документом", - отметил и.о. директора Центра.
По его словам, продолжительность аудирование в целом составляет около 30 минут, что предполагает паузы для ознакомления с задачей к озвученному фрагмента, а также повторное озвучивание. Чистого звучания текста, по словам Бойко, - не более 10-15 минут.
При этом он добавил, что для абитуриентов с нарушениями слуха аудирование проходит как часть чтения: им предоставляются распечатанные сценарии части аудирования.
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Напомним, 5 февраля стартовала регистрация на основную сессию ВНО.
Как сообщал УНН, для представителей нацменьшинств из неславянских и некоренных народов а этои году при прохождении ВНО будут снижены проходные баллы.