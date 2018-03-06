В правительственном квартале в Киеве убили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Так, сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете "скорой" врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.
В настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Усилия полицейских направленные на установление и задержание виновного. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, суд постановил взять под стражу 36-летнего мужчину, который в Киеве изнасиловал 15-летнюю девушку.