В правительственном квартале в Киеве убили мужчину

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58848 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70705 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73620 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105957 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104300 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111297 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122745 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В правительственном квартале в Киеве убили мужчину

В правительственном квартале в Киеве убили мужчину

Киев  •  УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Так, сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете "скорой" врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.

В настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Усилия полицейских направленные на установление и задержание виновного. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, суд постановил взять под стражу 36-летнего мужчину, который в Киеве изнасиловал 15-летнюю девушку.

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