В урядовому кварталі у Києві вбили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Києва.
Так, повідомлення про те, що в Печерському районі Києва на вулиці лежить чоловік з ножовим пораненням надійшло до поліції близько 10:30. Невдовзі в кареті "швидкої" лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель.
На даний час оперативники працюють на місці події. Вони опитують жителів прилеглих будинків та імовірних очевидців. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання винуватця. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, суд постановив взяти під варту 36-річного чоловіка, який у Києві зґвалтував 15-річну дівчину.