В правительстве заявили о намерении опустить госдолг ниже 50% от ВВП

"Мы ставим новые более амбициозные цели - государственный долг ниже 50% к ВВП, дефицит ниже 2,2% и бюджетирование на 3 года с новыми бюджетными правилами и полноценными обзорами расходов, чтобы не просто снижать расходы, а предоставить больше услуг нашим гражданам на каждую гривну", - отметила министр.

Также она добавила, что расходы и предоставление кредитов Государственного бюджета на 2019 года забюджетировано на уровне 28,52% к ВВП. "И даже сводного бюджета расходы и предоставление кредитов составят 35,74%", - заявила она, добавив, что таким образом правительство уже достигло и перевыполнило то, что некоторые кандидаты в президенты ставят себе целью.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец февраля составил 78,24 млрд долл.