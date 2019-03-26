В правительстве заявили о намерении опустить госдолг ниже 50% от ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В правительстве Украины собираются добиться сокращения государственного долга до отметки, ниже 50% от ВВП. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook, предает УНН.
"Мы ставим новые более амбициозные цели - государственный долг ниже 50% к ВВП, дефицит ниже 2,2% и бюджетирование на 3 года с новыми бюджетными правилами и полноценными обзорами расходов, чтобы не просто снижать расходы, а предоставить больше услуг нашим гражданам на каждую гривну", - отметила министр.
Также она добавила, что расходы и предоставление кредитов Государственного бюджета на 2019 года забюджетировано на уровне 28,52% к ВВП. "И даже сводного бюджета расходы и предоставление кредитов составят 35,74%", - заявила она, добавив, что таким образом правительство уже достигло и перевыполнило то, что некоторые кандидаты в президенты ставят себе целью.
Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец февраля составил 78,24 млрд долл.