В уряді заявили про намір опустити держборг нижче 50% від ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В уряді України збираються досягти скорочення державного боргу до позначки, нижчої 50% від ВВП. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook, передає УНН.
"Ми ставимо нові більш амбітні цілі - державний борг нижче 50% до ВВП, дефіцит нижче 2,2% і бюджетування на 3 роки з новими бюджетними правилами і повноцінними оглядами видатків, щоб не просто знижувати видатки, а надати більше послуг нашим громадянам на кожну гривню", - зазначила міністр.
Також вона зазначила, що видатки і надання кредитів Державного бюджету на 2019 року забюджетовано на рівні 28,52% до ВВП. "І навіть зведеного бюджету видатки і надання кредитів становитимуть 35,74%", - заявила вона, додавши, що таким чином уряд уже досяг і перевиконав те, що деякі кандидати у президенти ставлять собі за ціль.
Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець лютого сягнув 78,24 млрд дол.