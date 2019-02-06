В правительстве обеспечили бесперебойную доставку пенсий "Укрпочтой"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство приняло решение для обеспечения бесперебойной доставки пенсий и выплат зарплат сотрудникам "Укрпочты". Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"6 февраля 2019 на заседании правительства был утвержден порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению. Реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам АО "Укрпочта", - сообщили в пресс-службе министерства.
Как пояснили в Минсоцполитики, решение правительства определило механизм использования в 2019 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов акционерному обществу "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
Напомним, 14 декабря прошлого года было принято решение, согласно которому "Укрпочта" нашла компромисс с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и не прекратит доставку пенсий, а также не будет сокращать количество отделений в селах.
Кроме того, 26 декабря 2018 ПАО "Укрпочта" с 1 января 2019 отменит доплату за доставку посылок в села.