В уряді забезпечили безперебійну доставку пенсій "Укрпоштою"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряд прийняв рішення для забезпечення безперебійної доставки пенсій і виплати зарплат співробітникам "Укрпошти". Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"6 лютого 2019 року на засіданні уряду було затверджено порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат акціонерному товариству „Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню. Реалізація прийнятого рішення забезпечить безперебійну доставку пенсій і виплату заробітної плати співробітникам АТ „Укрпошта", - повідомили в прес-службі міністерства.
Як пояснили в Мінсоцполітики, рішення уряду визначило механізм використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат акціонерному товариству „Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню.
Нагадаємо, 14 грудня минулого року було прийнято рішення, за яким "Укрпошта" знайшла компроміс із Пенсійним фондом України (ПФУ) й не припинить доставку пенсій, а також не буде скорочувати кількість відділень на селі.
Крім того, 26 грудня 2018 року ПАТ “Укрпошта” з 1 січня 2019 року скасує доплату за доставку посилок у села.