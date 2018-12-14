"Укрпошта" продовжить доставку пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. "Укрпошта" знайшла компроміс із Пенсійним фондом України (ПФУ) й не припинить доставку пенсій, а також не буде скорочувати кількість відділень на селі. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з членами наглядової ради ПАТ "Укрпошта", передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"Укрпошта" і надалі залишатиметься соціально важливою компанією. Ані скорочення кількості відділень на селі, ані припинення доставки пенсій не буде. "Укрпошта" сумлінно виконуватиме всі соціальні функції, покладені на неї. Дякуючи Президенту України, знайдено компромісне рішення між "Укрпоштою" та Пенсійним фондом України", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, в жовтні генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій.