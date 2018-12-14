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"Укрпочта" продолжит доставку пенсий

Киев • УНН

 • 15909 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. "Укрпочта" нашла компромисс с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и не прекратит доставку пенсий, а также не будет сокращать количество отделений на селе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с членами наблюдательного совета ПАО "Укрпочта", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Укрпочта" продолжит доставку пенсий

"Укрпочта" продолжает оставаться социально важной компанией. Ни сокращения количества отделений на селе, ни прекращения доставки пенсий не будет. "Укрпочта" добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее. Благодаря Президенту Украины, найдено компромиссное решение между "Укрпочтой" и Пенсионным фондом Украины", - отметил Омелян.

Напомним, в октябре генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года "Укрпочта" перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.

Напомним, Президент Петр Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий.

Украинские Национальные Новости

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