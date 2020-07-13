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4 марта, 13:25 • 117501 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве отчитались о развитии туристической отрасли Украины

В правительстве отчитались о развитии туристической отрасли Украины

Киев  •  УНН

 • 12094 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поставил задачу Президент Владимир Зеленский. Об этом отчитался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

“Безусловно, есть уже большой перечень поручений Президента, касающихся тех или иных направлений, входящих в мою компетенцию. И для меня крайне важно, чтобы эти поручения безупречно и своевременно выполнялись”, — отметил Зеленский.

В свою очередь, Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

“Стратегическими задачами (дорожной карты. — ред.) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности”, — сказал он.

Министр упомянул и об инициативе Президента “Туристические магниты”, которую активно разрабатывает каждая область.

“В частности — „Большая стройка“ самых „объектов притяжения“. Речь идет про музеи, театры, замки. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли”, — отметил Ткаченко.

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Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию #МандруйУкраїною. Совместно с Офисом Президента проведено два рекламно-информационных тура Одесской и Херсонской областями. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии. Президент подчеркнул, что либерализацию нужно провести как можно быстрее.

Напомним, Зеленский подписал закон о поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина

Украинские Национальные Новости

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