В уряді відзвітували про розвиток туристичної галузі України

КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів, розробити яку поставив завдання Президент Володимир Зеленський. Про це відзвітував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на нараді під головуванням Президента, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.