В уряді відзвітували про розвиток туристичної галузі України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів, розробити яку поставив завдання Президент Володимир Зеленський. Про це відзвітував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на нараді під головуванням Президента, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Безумовно, є вже великий перелік доручень Президента, які стосуються тих чи інших напрямків, що входять у мою компетенцію. І для мене вкрай важливо, щоб ці доручення бездоганно та своєчасно виконувалися”, — зазначив Зеленський.
У свою чергу, Ткаченко деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.
“Стратегічними завданнями (дорожньої карти. — ред.) є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроект про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності”, — сказав він.
Міністр згадав і про ініціативу Президента “Туристичні магніти”, яку активно розробляє кожна область.
“Зокрема — „Велике будівництво“ самих „об’єктів тяжіння“. Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі”, — зауважив Ткаченко.
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Міністр нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською областями. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.
Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю та Індії. Президент наголосив, що лібералізацію треба провести якомога швидше.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину