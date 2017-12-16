В правительстве ведут переговоры с международными партнерами для инвестиций в добычу углеводородов

"Соглашения о разделе продукции - это интересный механизм, к которому мы стремимся привлечь иностранных инвесторов", - заявила Н.Бойко.

По ее словам, возглавляет межведомственную комиссию по организации и заключению и выполнению соглашений о разделе продукции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, и сейчас идет диалог с международными партнерами по привлечению инвестиций.

Заместитель министра также подчеркнула, что слаженная работа правительства, Верховной Рады и общественности позволила ввести ставку ренты 12 и 6% для новых скважин, поддержать стабилизационную норму о неизменности ставки в течение следующих 5 лет, а также урегулировать вопрос размера ренты для соглашений о разделе продукции, что позволит использовать этот инструмент для привлечения инвесторов в сектор нефте- и газодобычи (2% для нефти и 1,25% для природного газа).

Напомним, в 2018 году 5% ренты за недропользование направят в местные бюджеты.