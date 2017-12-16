В уряді ведуть переговори з міжнародними партнерами для інвестицій у видобуток вуглеводнів

"Угоди про розподіл продукції – це цікавий механізм, до якого ми прагнемо залучити іноземних інвесторів", - заявила Н.Бойко.

За її словами, очолює міжвідомчу комісію з організації та укладення й виконання угод про розділ продукції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, і наразі триває діалог з міжнародними партнерами щодо залучення інвестицій.

Заступник міністра також підкреслила, що злагоджена робота уряду, Верховної Ради та громадськості дала можливість запровадити ставку ренти 12 та 6% для нових свердловин, підтримати стабілізаційну норму щодо незмінності ставки протягом наступних 5 років, а також врегулювати питання розміру ренти для угод про розподіл продукції, що дозволить використовувати цей інструмент для залучення інвесторів у сектор нафто- та газовидобування (2% для нафти і 1,25% для природного газу).

Нагадаємо, у 2018 році 5% ренти за надрокористування спрямують до місцевих бюджетів.