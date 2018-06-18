В правительстве сказали, дают ли субсидию безработным

“Безработные и в дальнейшем могут получить от государства помощь в оплате коммунальных услуг”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что те, кто не стоит на учете в центре занятости, могут воспользоваться одним из двух вариантов:



Честно декларировать свои доходы, полученные за границей или в теневом секторе экономике и уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд.



Или органы соцзащиты автоматом будут считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума — 5286 гривен (1762×3). Кроме того, необходимо будет уплатить ЕСВ за три месяца в размере, не меньше минимального (819×3 = 2457 грн).



Если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, в расчет совокупного дохода такого домохозяйства включается среднемесячный доход таких лиц в размере:



половины прожиточного минимума — в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;



одного прожиточного минимума — в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и в этот период учились в центрах профессионально-технического образования Госслужбы занятости;



одного прожиточного минимума — в отдельных случаях по решению комиссии в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;



фактически полученных такими лицами доходов — в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из следующих видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, пособие по безработице;



фактически полученных такими лицами доходов — в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, по состоянию на конец этого периода не достигшее 18-летнего возраста.



Напомним, визит инспектора с проверкой для получения субсидии происходит только в исключительных случаях и по обращению самого человека.