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В уряді сказали, чи дають субсидію безробітним

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Безробітні надалі можуть отримати від держави субсидію на комунальні послуги, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

“Безробітні й надалі можуть отримати від держави допомогу у сплаті комунальних послуг”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ті, хто не стоїть на обліку в центрі зайнятості, можуть скористатись одним із двох варіантів:

  • Чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном чи в тіньовому секторі економіки та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду.
  • Або органи соцзахисту автоматом рахуватимуть таким людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми — 5286 гривень (1762×3). Крім того, необхідно буде сплатити ЄСВ за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний (819×3=2457 грн).

Якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, в розрахунок сукупного доходу такого домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:

  • половини прожиткового мінімуму — у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
  • одного прожиткового мінімуму — у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості;
  • одного прожиткового мінімуму — в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;
  • фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;
  • фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець такого періоду не досягла 18-річного віку.

Нагадаємо, візит інспектора з перевіркою для отримання субсидії відбувається лише у виняткових випадках та за зверненням самої людини.

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