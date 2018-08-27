В правительстве рассказали, каким образом снизят госдолг до 49% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство планирует до конца 2020 года снизить размер государственного долга до 49% ВВП. С этой целью предполагается достижение равномерного графика погашения долга с продлением сроков основных выплат. Об этом говорится в “Информационном вестнике правительства”, передает УНН.
“Цель: к концу 2020 г. снизить размер госдолга до 49% ВВП. Чтобы уменьшить долговую нагрузку на бюджет, правительство планирует достичь равномерного графика погашения долга с продлением сроков основных выплат. Это позволит избежать пиковых выплат, которые излишне давят на бюджет и отвлекают значительный ресурс, который может быть направлен на проведение дальнейших структурных реформ”, — говорится в тексте документа.
Отмечается, что для выполнения этой задачи, Минфин постепенно будет увеличивать в структуре госдолга привлечение долгосрочного льготного финансирования. А это предполагает дальнейшее углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами.
“Такое сотрудничество позволяет привлекать дешевые кредиты, в том числе на инфраструктурные проекты, и усиливать экономический рост”, — говорится в вестнике.
Как пояснили в правительстве, уменьшению долгов также будет способствовать запланированное увеличение заимствований в гривне (в том числе у международных инвесторов), что уменьшит риски роста долга при валютных колебаниях.
“Для этого Минфин начнет развивать внутренний рынок заимствований. В том числе будут созданы условия для иностранных инвесторов вкладывать средства в государственные ценные бумаги, номинированные в национальной валюте”, — говорится в сообщении.
Правительство отмечает, что расширение базы инвесторов и упрощение доступа для них на внутренний рынок заимствований должно уменьшить и стоимость займов, что также будет уменьшать долги и позволит избежать риска увеличения госдолга при курсовых колебаниях.
“Дешевые кредиты позволят ускорить экономический рост. Поэтому правительство планирует продолжить сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными правительствами по привлечению льготного кредитования. Упростит эту работу улучшение рейтинга Украины как заемщика. Также в будущем это будет способствовать уменьшению стоимости займов”, — отмечается в вестнике.
Напомним, с 2005 по 2013 годы долг Украины увеличился на 47,5 млрд долларов.
Ранее УНН сообщал, что правительство одобрило обновленную стратегию управления госдолгом.