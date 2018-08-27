В уряді розповіли, яким чином знизять держборг до 49% ВВП

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11280 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 25279 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 40534 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52491 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86003 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68299 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80104 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94463 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87557 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181744 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
52%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 11023 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 5214 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4366 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 9368 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 9642 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 40534 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181744 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337124 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271071 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2762 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3990 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52491 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19172 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24303 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В уряді розповіли, яким чином знизять держборг до 49% ВВП

Київ • УНН

 • 13493 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уряд планує до кінця 2020 року знизити розмір державного боргу до 49% ВВП. З цією метою передбачається досягнення рівномірного графіку погашення боргу з подовженням термінів основних виплат. Про це йдеться у “Інформаційному віснику уряду”, передає УНН.

В уряді розповіли, яким чином знизять держборг до 49% ВВП

“Ціль: до кінця 2020 р знизити розмір держборгу до 49% ВВП. Аби зменшити боргове навантаження на бюджет, уряд планує досягти рівномірного графіку погашення боргу з подовженням термінів основних виплат. Це дасть можливість уникнути пікових виплат, які надмірно тиснуть на бюджет і відволікають значний ресурс, який може бути направлений на проведення подальших структурних реформ”, — сказано у тексті документу.

Зазначається, що для виконання цього завдання, Мінфін поступово збільшуватиме в структурі держборгу залучення довгострокового пільгового фінансування. А це передбачає подальше поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

“Така співпраця дає змогу залучати дешеві кредити, в тому числі на інфраструктурні проекти, і підсилювати економічне зростання”, — йдеться у віснику.

Як пояснили в уряді, зменшенню боргів також сприятиме заплановане збільшення запозичень в гривні (в тому числі у міжнародних інвесторів), що зменшить ризики зростання боргу при валютних коливаннях.

“Для цього Мінфін розвиватиме внутрішній ринок запозичень. В тому числі будуть створені умови для іноземних інвесторів вкладати кошти в державні цінні папери, номіновані в національній валюті”, — сказано у повідомленні.

Уряд зазначає, що розширення бази інвесторів і спрощення доступу для них на внутрішній ринок запозичень має зменшити і вартість позик, що також зменшуватиме борги і дозволить уникнути ризику збільшення держборгу при курсових коливаннях.

“Дешеві кредити дозволять пришвидшити економічне зростання. Тому уряд планує продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та іноземними урядами щодо залучення пільгового кредитування. Спростить цю роботу покращення рейтингу України як позичальника. Що також у майбутньому сприятиме зменшенню вартості позик”, — наголошується у віснику.

Нагадаємо, з 2005 по 2013 роки борг України збільшився на 47,5 млрд доларів.

Раніше УНН повідомляв, що уряд схвалив оновлену стратегію управління держборгом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59