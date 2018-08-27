В уряді розповіли, яким чином знизять держборг до 49% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уряд планує до кінця 2020 року знизити розмір державного боргу до 49% ВВП. З цією метою передбачається досягнення рівномірного графіку погашення боргу з подовженням термінів основних виплат. Про це йдеться у “Інформаційному віснику уряду”, передає УНН.
“Ціль: до кінця 2020 р знизити розмір держборгу до 49% ВВП. Аби зменшити боргове навантаження на бюджет, уряд планує досягти рівномірного графіку погашення боргу з подовженням термінів основних виплат. Це дасть можливість уникнути пікових виплат, які надмірно тиснуть на бюджет і відволікають значний ресурс, який може бути направлений на проведення подальших структурних реформ”, — сказано у тексті документу.
Зазначається, що для виконання цього завдання, Мінфін поступово збільшуватиме в структурі держборгу залучення довгострокового пільгового фінансування. А це передбачає подальше поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.
“Така співпраця дає змогу залучати дешеві кредити, в тому числі на інфраструктурні проекти, і підсилювати економічне зростання”, — йдеться у віснику.
Як пояснили в уряді, зменшенню боргів також сприятиме заплановане збільшення запозичень в гривні (в тому числі у міжнародних інвесторів), що зменшить ризики зростання боргу при валютних коливаннях.
“Для цього Мінфін розвиватиме внутрішній ринок запозичень. В тому числі будуть створені умови для іноземних інвесторів вкладати кошти в державні цінні папери, номіновані в національній валюті”, — сказано у повідомленні.
Уряд зазначає, що розширення бази інвесторів і спрощення доступу для них на внутрішній ринок запозичень має зменшити і вартість позик, що також зменшуватиме борги і дозволить уникнути ризику збільшення держборгу при курсових коливаннях.
“Дешеві кредити дозволять пришвидшити економічне зростання. Тому уряд планує продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та іноземними урядами щодо залучення пільгового кредитування. Спростить цю роботу покращення рейтингу України як позичальника. Що також у майбутньому сприятиме зменшенню вартості позик”, — наголошується у віснику.
Нагадаємо, з 2005 по 2013 роки борг України збільшився на 47,5 млрд доларів.
Раніше УНН повідомляв, що уряд схвалив оновлену стратегію управління держборгом.