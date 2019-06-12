В правительстве рассказали о деньгах на дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На строительство и ремонт дорог через Дорожный фонд в следующем году планируют направить 75 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"75 млрд грн мы планируем (направить на строительство и ремонт дорог - ред.) на следующий год," - отметил Омелян.
По его словам, эти деньги будут поступать в Дорожный фонд от акцизного сбора. При этом он добавил, что дополнительно в бюджете 2020-2022 годов необходимо предусмотреть дополнительно 25-50 млрд грн на ремонт всей сети дорог.
Напомним, на ремонт дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях на протяжении двух лет неэффективно использовано 410 300 000 грн.