В правительстве рассказали о деньгах на дороги

"75 млрд грн мы планируем (направить на строительство и ремонт дорог - ред.) на следующий год," - отметил Омелян.



По его словам, эти деньги будут поступать в Дорожный фонд от акцизного сбора. При этом он добавил, что дополнительно в бюджете 2020-2022 годов необходимо предусмотреть дополнительно 25-50 млрд грн на ремонт всей сети дорог.



Напомним, на ремонт дорог в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях на протяжении двух лет неэффективно использовано 410 300 000 грн.