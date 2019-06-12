В уряді розповіли про гроші на дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На будівництво і ремонт доріг через Дорожній фонд наступного року планують спрямувати 75 млрд грн. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"75 млрд грн ми плануємо (направити на будівництво і ремонт доріг – ред.) на наступний рік, ", - зазначив Омелян.
За його словами, ці гроші будуть надходити в Дорожній фонд від акцизного збору. При цьому він додав, що додатково в бюджеті 2020-2022 років необхідно передбачити додатково 25-50 млрд грн на ремонт всієї мережі доріг.
Нагадаємо, на ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях впродовж двох років неефективно використано 410,3 млн грн.