В уряді розповіли про гроші на дороги

"75 млрд грн ми плануємо (направити на будівництво і ремонт доріг – ред.) на наступний рік, ", - зазначив Омелян.



За його словами, ці гроші будуть надходити в Дорожній фонд від акцизного збору. При цьому він додав, що додатково в бюджеті 2020-2022 років необхідно передбачити додатково 25-50 млрд грн на ремонт всієї мережі доріг.



Нагадаємо, на ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях впродовж двох років неефективно використано 410,3 млн грн.