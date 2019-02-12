В правительстве рассказали, когда ждут второй транш ЕС

"В конце марта - в апреле это реалистично", - сказала Маркарова, комментируя информацию о получении Украиной второго транша ЕС.

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Как сообщал УНН, Украина может получить второй и третий транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA) до конца 2019 года.

Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.



Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.