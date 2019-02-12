В уряді розповіли, коли очікують другий траншу ЄС

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство фінансів вважає реалістичним отримання другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу на 500 млн євро у березні-квітні цього року. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

"Наприкінці березня – у квітні це реалістично", - сказала Маркарова, коментуючи інформацію про отримання Україною другого траншу ЄС. 

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Як повідомляв УНН, Україна може отримати другий і третій транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA) до кінця 2019 року.

 Як повідомляв УНН, метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.

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