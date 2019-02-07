У МВФ назвали мету співпраці з Україною і зробили заяву про вибори

"Суть нашої співпраці в тому, щоб вивести Україну на шлях сталого зростання і поліпшити рівень життя людей. Це суть, мета співпраці. Ми активно підтримуємо Україну, в цьому полягає економічна програма", - сказав Райс.

Він так само відзначив, що МВФ перебуває в постійному контакті з колегами з українського боку.

У той же час, відповідаючи на питання журналіста щодо виборів в Україні, представник МВФ наголосив, що фонд сфокусований на економіці країн, а не політиці.

"Ми не займаємося політикою, ми займаємося економікою. Нашою метою, і це справедливо для всіх країн, є те, що відповідає найкращим інтересам економіки країни і приносить користь народу цієї країни. Ми працюємо з усіма видами урядових і політичних систем і намагаємося зосередитися на економіці", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.