В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной и сделали заявление о выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране. Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передаёт кореспондент УНН.
“Суть нашего сотрудничества в том, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и улучшить уровень жизни людей. Это суть, цель сотрудничества. Мы активно поддерживаем Украину, в этом заключается экономическая программа”, — сказал Райс.
Он так же отметил, что МВФ находится в постоянном контакте с коллегами с украинской стороны.
В то же время, отвечая на вопрос журналиста относительно виборов в Украине, представитель МВФ подчеркнул, что фонд сфокусирован на экономике стран, а не политике.
“Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся экономикой. Нашей целью, и это справедливо для всех стран, является то, что отвечает наилучшим интересам экономики страны и приносит пользу народу этой страны. Мы работаем со всеми видами правительственных и политических систем и стараемся сосредоточиться на экономике”, — заявил он.
Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МФВ готов и впредь поддерживать Украину, а также подчеркнула необходимость ускорить реформы в стране.