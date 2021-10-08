В правительстве прогнозируют "сложный отопительный сезон"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Нынешний отопительный сезон будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
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"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", - сказал Галущенко.
Детали
По его словам, в ежедневном режиме для уверенного прохождения отопительного сезона правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий".
"Этот сезон мы пройдем спокойно, в сбалансированном режиме", - добавил министр.
Добавим
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что готовность к отопительному сезону в Украине составляет более 90%, отопление местные власти будут включать, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и продержится так три дня подряд.
В Кабмине перед стартом отопительного сезона заявили, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов на отопление и горячую воду отдали власти на местах.
Что касается вопроса тарифов на электроэнергию, то с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. С приближением нового зимнего сезона, для "экономных" потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн/кВт. Однако, это до сих пор выше, чем прошлогодний тариф.
Цена на газ - зафиксирована. С мая ввели годовой тариф на газ для населения.