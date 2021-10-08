В уряді прогнозують "складний опалювальний сезон"

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“Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи. Але урядом України вже вжиті заходи для забезпечення стабільного та безпечного енергопостачання і захисту населення від коливання тарифів”, — сказав Галущенко.

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З його слів, у щоденному режимі для упевненого проходження опалювального сезону уряд забезпечить “стабільне ціноутворення на ринку електричної енергії, яке має гарантувати економічно збалансовану роботу енергогенеруючих підприємств”.

“Цей сезон ми пройдемо спокійно, у збалансованому режимі”, — додав міністр.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що готовність до опалювального сезону в Україні становить понад 90%, опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і триматиметься так три дні поспіль.

У Кабміні перед стартом опалювального сезону заявили, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів на опалення та гарячу воду віддали владі на місцях.

Стосовно питання тарифів на електроенергію, то з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт. Однак, це і досі вище, ніж торішній тариф.

Ціна на газ - зафіксована. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.