Шмигаль доповів про підготовку до опалювального сезону: повідомив, коли дадуть опалення

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“Готовність (до опалювального сезону — ред.) — понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%. Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути згідно з законом, і триматись так не менше 3 днів”, — відзначив Прем’єр.

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З його слів, стосовно купівлі та накопичення газу у підземних сховищах України - зараз у ПСГ 18,8 млрд куб. м блакитного палива.

“Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо, тарифи будуть залишатися стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВ для 80% українських сімей”, — сказав Прем’єр.

Як зазначив під час засідання голова Мінрегіону Олексій Чернишов, "станом на 29 вересня маємо в регіонах наступні показники: наразі до опалювального сезону підготовлено понад 150 тис. будинків, що становить близько 99% від загальної готовності". Показник готовності навчальних, медичних та культурних закладів, з його слів, становить також понад 99%.

Додамо

Як писав УНН, у Кабміні за трохи більше, ніж два тижні до офіційного старту опалювального сезону заявили, що “жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде”. Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів віддали владі на місцях. Що стосується грошей на субсидії, то уряд для покриття "нестачі" раніше просив ВР збільшити видатки на ці цілі на 12 млрд грн цього року. Рішення у ВР поки не ухвалили - законопроект пройшов лише перше читання.