Шмыгаль доложил о подготовке к отопительному сезону: сообщил, когда дадут отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Готовность к отопительному сезону в Украине составляет более 90%, отопление местные власти включит, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и продержится так три дня подряд. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Готовность (к отопительному сезону - ред.) - более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%. Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее 3 дней", - отметил Премьер.
Детали
По его словам, что касается покупки и накопления газа в подземных хранилищах Украины - сейчас в ПХГ 18,8 млрд куб. м голубого топлива.
"Средств для последующей закупки голубого топлива у нас достаточно, тарифы будут оставаться стабильными, а программу субсидий мы увеличиваем. Также с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВ для 80% украинских семей", - сказал Премьер.
Как отметил во время заседания глава Минрегиона Алексей Чернышев, "по состоянию на 29 сентября имеем в регионах следующие показатели: на сегодня к отопительному сезону подготовлено более 150 тыс. домов, что составляет около 99% от общей готовности". Показатель готовности учебных, медицинских и культурных учреждений, по его словам, составляет также 99%.
Добавим
Как писал УНН, в Кабмине за чуть более, чем две недели до официального старта отопительного сезона, заявили, что "оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов отдали властям на местах. Что касается денег на субсидии, то правительство для покрытия "недостатка" ранее просило ВР увеличить расходы на эти цели на 12 млрд грн в этом году. Решение в ВР пока не приняли - законопроект прошел только первое чтение.