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В правительстве планируют до конца 2020 года опустить госдолг до 49% от ВВП

В правительстве планируют до конца 2020 года опустить госдолг до 49% от ВВП

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В правительстве Украины собираются добиться сокращения государственного долга до 49% от ВВП к концу 2020 года. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Cтратегии управления долгом, и до конца 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ", - отметила Маркарова.

Так, министр финансов сегодня будет говорить о госдолге в Париже на конференции высокого уровня по вопросам финансирования международного развития, которую проводит G20. В этом году тема мероприятия - проблема финансовой устойчивости и необходимость баланса между финансовыми потребностями стран и взвешенным подходом к управлению государственным долгом.

"А об этом мы много знаем, ведь смогли снизить долю государственного долга с 80,9% ВВП в 2016 году до 60,9% в прошлом", - указали в Минфине.

Напомним, госдолг Украины к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60% впервые с 2014 года.

Как сообщал УНН, в правительстве собираются за три года опустить госдолг до 41,4% от ВВП.

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