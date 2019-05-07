В правительстве планируют до конца 2020 года опустить госдолг до 49% от ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В правительстве Украины собираются добиться сокращения государственного долга до 49% от ВВП к концу 2020 года. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Cтратегии управления долгом, и до конца 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ", - отметила Маркарова.
Так, министр финансов сегодня будет говорить о госдолге в Париже на конференции высокого уровня по вопросам финансирования международного развития, которую проводит G20. В этом году тема мероприятия - проблема финансовой устойчивости и необходимость баланса между финансовыми потребностями стран и взвешенным подходом к управлению государственным долгом.
"А об этом мы много знаем, ведь смогли снизить долю государственного долга с 80,9% ВВП в 2016 году до 60,9% в прошлом", - указали в Минфине.
Напомним, госдолг Украины к ВВП на конец марта 2019 года опустился ниже 60% впервые с 2014 года.
Как сообщал УНН, в правительстве собираются за три года опустить госдолг до 41,4% от ВВП.