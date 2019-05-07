В уряді планують до кінця 2020 року знизити держборг до 49% від ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В уряді України збираються досягти скорочення державного боргу до 49% від ВВП до кінця 2020 року. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Ми впевнено йдемо до цілей, закладених у cередньостроковій Cтратегії управління боргом, і до кінця 2020 року розраховуємо досягнути позначки 49%. Це один з показових результатів відповідальної бюджетної політики і успішних структурних реформ", - зазначила Маркарова.
Так, міністр фінансів сьогодні говоритиме про держборг у Парижі на конференції високого рівня з питань фінансування міжнародного розвитку, яку проводить G20. Цьогорічна тема заходу - проблема фінансової стійкості та необхідність балансу між фінансовими потребами країн та виваженим підходом до управління державним боргом.
"А про це ми багато знаємо, адже змогли знизити частку державного боргу з 80,9% ВВП у 2016 році до 60,9% у минулому", - вказали у Мінфіні.
Нагадаємо, держборг України до ВВП на кінець березня 2019 року опустився нижче 60% уперше з 2014 року.
Як повідомляв УНН, в уряді збираються за три роки опустити держборг до 41,4% від ВВП.