В правительстве хотят разрешить гражданам общаться с госорганами через мессенджеры

“Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)”, — написал Дубилет.

По его мнению, с одной стороны это должно удешевить стоимость одного контакта для бюджета, с другой — позволит обслуживать граждан качественнее.

“И самое интересное. Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест. Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах”, — отметил министр.

По его словам, правительство хочет сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу.

“На днях мы запустили первые чат-консультации для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления”, — добавил он.

Напомним, ранее Дубилет анонсировал законопроект для упрощения взаимодействия с налоговой, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.