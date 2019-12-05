В уряді хочуть дозволити громадянам спілкуватися з держорганами через месенджери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про намір запустити можливість спілкуватися для громадян з держорганами через месенджери. Про це Дубілет написав у Facebook, передає УНН.
“Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють з громадянами. Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп’ютера)”, — написав Дубілет.
На його думку, з одного боку це має здешевити вартість одного контакту для бюджету, з іншого — дозволить обслуговувати громадян якісніше.
“І найцікавіше. Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах”, — зауважив міністр.
З його слів, уряд хоче зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу.
“Днями ми запустили перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці хочемо охопити всі основні напрямки”, — додав він.
Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував законопроект для спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.