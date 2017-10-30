В правительстве Каталонии заявили, что не знают о месте нахождения Пучдемона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Женералитет Каталонии не располагает информацией о местонахождении бывшего председателя правительства этого испанского автономного сообщества Карлеса Пучдемона, сообщают РИА Новости, передает УНН.
"Мы не знаем где он. Мы вообще ничего не знаем", - сказала собеседница агентства.
Она также не смогла сказать, находится ли Пучдемон в Испании или за пределами страны.
Напомним, бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства.