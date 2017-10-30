В правительстве Каталонии заявили, что не знают о месте нахождения Пучдемона

"Мы не знаем где он. Мы вообще ничего не знаем", - сказала собеседница агентства.

Она также не смогла сказать, находится ли Пучдемон в Испании или за пределами страны.

Напомним, бывший каталонский лидер Карлес Путчдемон отправился в Брюссель в понедельник вместе с другими членами своего правительства.