В уряді Каталонії заявили, що не знають про місце знаходження Пучдемона

"Ми не знаємо де він. Ми взагалі нічого не знаємо", - сказала співрозмовниця агентства.

Вона також не змогла сказати, чи знаходиться Пучдемон в Іспанії або за межами країни.

Нагадаємо, колишній каталонський лідер Карлес Путчдемон відправився до Брюсселя в понеділок разом з іншими членами свого уряду.