В уряді Каталонії заявили, що не знають про місце знаходження Пучдемона
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Женералітет Каталонії не має інформації про місцезнаходження колишнього голови уряду цього іспанського автономного співтовариства Карлеса Пучдемона, повідомляють РІА Новини, передає УНН.
"Ми не знаємо де він. Ми взагалі нічого не знаємо", - сказала співрозмовниця агентства.
Вона також не змогла сказати, чи знаходиться Пучдемон в Іспанії або за межами країни.
Нагадаємо, колишній каталонський лідер Карлес Путчдемон відправився до Брюсселя в понеділок разом з іншими членами свого уряду.