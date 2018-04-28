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В правительстве анонсировали строительство мощной солнечной электростанции

Киев • УНН

 • 17285 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В правительстве анонсировали строительство крупнейшей солнечной электростанции в Украине общей мощностью 50 МВт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение правительства в Facebook.

В правительстве анонсировали строительство мощной солнечной электростанции

"Вскоре в городе Токмак Запорожской области построят крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Сейчас ввели в эксплуатацию ее первую очередь. Мощность первой очереди - 11 МВт, общая мощность после завершения строительства составит 50 МВт", - отметили в правительстве.

Как отмечается, новая электростанция Тоkmak Solar Energy обеспечит электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.

В правительстве отметили, что с начала 2018 года количество солнечных электростанций в Украине возросло на 13%. В январе-марте 2018 года в Украине ввели в эксплуатацию столько же солнечных электростанций, сколько за полугодие 2017 года.

Напомним, Украина на 25% увеличила производство электроэнергии из "чистых" источников.

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