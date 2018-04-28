В уряді анонсували будівництво потужної сонячної електростанції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В уряді анонсували будівництво найбільшої сонячної електростанції в Україні загальною потужністю 50 МВт. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення уряду у Facebook.
"Незабаром у місті Токмак Запорізької області побудують найбільшу в Україні сонячну електростанцію. Наразі ввели в експлуатацію її першу чергу. Потужність першої черги - 11 МВт, загальна потужність після завершення будівництва становитиме 50 МВт", - зазначили в уряді.
Як зазначається, нова електростанція Тоkmak Solar Energy забезпечить електроенергією шість районів Запорізької області, в тому числі й курорти на узбережжі Азовського моря.
В уряді зазначили, що з початку 2018 року кількість сонячних електростанцій в Україні зросла на 13%. У січні-березені 2018 року в Україні ввели в експлуатацію стільки ж сонячних електростанцій, скільки за півріччя 2017 року.
Нагадаємо, Україна на 25% збільшила виробництво електроенергії з "чистих" джерел.