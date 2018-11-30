В УПЦ МП подтвердили факт обысков со стороны СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, передает УНН.
“30 ноября 2018, в 9:00, на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в с. Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска”, - сообщили в УПЦ МП.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя).
“В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю)”, - говорится в сообщении СБУ.