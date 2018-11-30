В УПЦ МП підтвердили факт обшуків з боку СБУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у Київській області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, передає УНН.

“30 листопада 2018 року, о 9:00, на територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у с. Вороньки Бориспільського району Київської області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку”, — повідомили в УПЦ МП.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, митрополита Павла (Лебідя).

“У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та розміщення майнового комплексу, який належить митрополиту Павлу (Лебідю)”, — йдеться в повідомленні СБУ.

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