В УПЦ КП и УАПЦ поддержали обращение о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и архиепископы Украинский афтокефальнои православной церкви подписались в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, передает УНН.
"Хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом, все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи и засвидетельствовали в обращении Вселенского патриарха о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого", - рассказал Глава государства.
Президент сообщил, что также встретился с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви.
"Сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора УАПЦ с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к Президенту ... Патрирший совет УАПЦ также присоединился к этим обращениям", - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей.
Кроме того, Президент отметил, что епископы других церквей также рассматривают возможность подписания обращения к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию.
Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.