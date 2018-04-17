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В УПЦ КП и УАПЦ поддержали обращение о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине

Киев • УНН

 • 14429 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и архиепископы Украинский афтокефальнои православной церкви подписались в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, передает УНН.

В УПЦ КП и УАПЦ поддержали обращение о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине

"Хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом, все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи и засвидетельствовали в обращении Вселенского патриарха о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого", - рассказал Глава государства.

Президент сообщил, что также встретился с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви.

"Сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора УАПЦ с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к Президенту ... Патрирший совет УАПЦ также присоединился к этим обращениям", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей.

Кроме того, Президент отметил, что епископы других церквей также рассматривают возможность подписания обращения к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию.

Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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