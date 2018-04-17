В УПЦ КП и УАПЦ поддержали обращение о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине

"Хочу сообщить, что после моей встречи с патриархом Филаретом, все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи и засвидетельствовали в обращении Вселенского патриарха о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого", - рассказал Глава государства.

Президент сообщил, что также встретился с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви.

"Сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора УАПЦ с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к Президенту ... Патрирший совет УАПЦ также присоединился к этим обращениям", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей.

Кроме того, Президент отметил, что епископы других церквей также рассматривают возможность подписания обращения к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию.

Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.