В УПЦ КП та УАПЦ підтримали звернення про надання автокефалії Православній церкві в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Єпископи Української православної церкви Київського патріархату та архієпископи Української афтокефальної православної церкви підписалися у зверненні до Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній церкві в Україні. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, передає УНН.
“Хочу повідомити, що після моєї зустрічі з патріархом Філаретом, всі єпископи Української православної церкви Київського патріархату поставили свої підписи і засвідчили у зверненні Вселенського патріарху щодо надання томосу новій Українській православній автокефальній церкві. Всі до єдиного”, — розповів Глава держави.
Президент повідомив, що також мав зустріч з митрополитом Макарієм, главою Української автокефальної православної церкви.
“Сьогодні вранці я був проінформований про результати архієрейського собору УАПЦ з дуже приємною новиною — всі без винятку архієпископи УАПЦ підписали звернення до Вселенського патріарха і звернення до Президента... Патрірша рада УАПЦ також приєдналася до цих звернень”, — сказав він.
Порошенко наголосив, що за 26 років це перший документ, який об’єднав всіх ієрархів цих церков.
Крім того, Президент зазначив, що єпископи інших церков також розглядають можливість підписання звернення до Вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію.
Нагадаємо, Президент проситиме Вселенського патріарха про томос Української помісної автокефальної церкви.