В УПЛ сообщили, когда будет объявлено решение по матчу "Карпаты" - "Олимпик"

"На основе информации от официальных лиц матча "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), учитывая позицию львовского и донецкого клубов, а также учитывая данные ФК" Карпаты "о невозможности подготовить футбольное поле на 04.12.2017 и принимая во внимание прогноз погоды, Дирекция УПЛ постановила: решение по матчу "Карпаты" - "Олимпик", прерванного в начале второго тайма за сложных погодных условий (затяжной снегопад), будет принято дополнительно, после получения всех необходимых документов, предусмотренных Регламентом соревнований УПЛ", - говорится в релизе пресс-службы УПЛ.

Отметим также, что исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии изданию "Sport Arena" сообщил, что второй тайм матча "Карпаты" - "Олимпик", скорее всего, будет доигран весной.

Напомним, что первый тайм баталии "Карпаты" - "Олимпик" констатировал ничейный результат 1:1.