В УПЛ повідомили, коли буде оголошене рішення щодо матчу "Карпати" – "Олімпік"

"На основі інформації від офіційних осіб матчу "Карпати" (Львів) — "Олімпік" (Донецьк), враховуючи позицію львівського й донецького клубів, а також зважаючи на дані ФК "Карпати" щодо неможливості підготувати футбольне поле на 04.12.2017 та беручи до уваги прогноз погоди, Дирекція УПЛ постановила: рішення щодо матчу "Карпати" — "Олімпік", перерваного на початку другого тайму через складні погодні умови (затяжний снігопад), буде ухвалене додатково, після отримання всіх необхідних документів, передбачених Регламентом змагань УПЛ", - сказано в релізі прес-служби УПЛ.

Відзначимо також, що виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в коментарі виданню "Sport Arena" повідомив, що другий тайм матчу "Карпати" – "Олімпік", скоріш за все, буде дограний навесні.

Нагадаємо, що перший тайм баталії "Карпати" – "Олімпік" констатував нічийний результат 1:1.