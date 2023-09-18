В Умани завершились мероприятия по случаю празднования Рош ха-Шана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана в Умани подошло к концу. Паломники начали выезжать из города, сообщает ГСЧС, передает УНН.
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"С 8 часов понедельника паломники-хасиды начали выезжать из города. Праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в районе празднования иудейского Нового года спасателями постоянно проводились профилактические беседы с паломниками, в случае необходимости оказывалась помощь.
В местах массового скопления паломников осуществлялось круглосуточное дежурство 7 постов ГСЧС, из которых 4 пожарно-спасательных, 2 водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки.
Как ранее сообщал УНН, 17 сентября в 12:00, общины брацлавского хасидизма по всему миру провели молитву «Тикун аклали» за мир в Украине. После чего 35 тысяч хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош-ха-Шана (Нового года), провели обряд Ташлих выбросили свои грехи в воду.
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Дополнительно были привлечены пешие дозоры ГСЧС, передвижной пункт управления и кинологический расчет. Сводный отряд ГСЧС остается в городе и продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной и техногенной безопасности.
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