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В Умані завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана

В Умані завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 303206 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Святкування іудейського Нового року - Рош га-Шана в Умані добігло кінця. Паломники почали виїжджати з міста, повідомляє ДСНС, передає УНН.

Цитата

"Із 8-ї години понеділка паломники-хасиди почали виїжджати з міста. Святкові заходи минули без суттєвих порушень", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Доповнення

Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій у районі святкування юдейського Нового року рятувальниками постійно проводились профілактичні бесіди з паломниками, у разі необхідності надавалась допомога.

У місцях масового скупчення паломників здійснювалось цілодобове чергування 7 постів ДСНС, із яких 4 пожежно-рятувальні, 2 водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки.

Як раніше повідомляв УНН, 17 вересня о 12:00, громади брацлавського хасидизму по всьому світу провели молитву «Тікун аклалі» за мир в Україні. Після чого 35 тисяч хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош-ха-Шану (Нового року), провели обряд Ташліх викинули свої гріхи у воду.  

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Додатково були залучені піші дозори ДСНС, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок. Зведений загін ДСНС залишається у місті й продовжує здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

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