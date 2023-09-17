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Хасиди в Умані провели обряд Ташліх – викидання гріхів у воду

Хасиди в Умані провели обряд Ташліх – викидання гріхів у воду

Київ • УНН

 • 378485 перегляди

УМАНЬ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. Хасиди викинули свої гріхи у воду. Сьогодні, 17 вересня, 35 тис. хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош-ха-Шану (Нового року), провели обряд Ташліх – викидання гріхів у воду. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.

Деталі

Увечері хасиди зібралися біля водойм для проведення обряду Ташліх, під час якого хасиди моляться біля водойми і викидають у неї гріхи.

"Ташліх - це символічний обряд витрушування гріхів із кишень. Ташліх - це завжди на Рош га-Шана. Ташліх полягає в тому, що паломники йдуть до водоймища, в якому водяться риби, і, стоячи на березі, виголошують молитви. Однак, якщо поблизу немає річки, то хасиди йдуть до будь-якого водоймища або криниці", — пояснила виконавчий директор БФ "Історико-культурний центр міста Умані” Ірина Рибницька.

Під час обряду хасиди моляться, просять у Всевишнього прощення і щоб він більше ніколи не згадував їхні гріхи.

Обряд Ташліх провели біля двох невеликих водойм поруч.

Після обряду почалося справжнє святкування нового року.

Нагадаємо 

На святкування Рош га-Шана в Умань прибуло понад 35 тисяч паломників

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