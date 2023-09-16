Рош га-Шана: в Умань прибуло понад 35 тисяч паломників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На святкування Рош га-Шана в Умань прибуло понад 35 тисяч паломників, передає УНН із посиланням на МВС.
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За даними МВС, в Умані цілодобово працює координаційний штаб у складі представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб.
Також несуть службу поліцейські держави Ізраїль, які прибули з метою посилення заходів безпеки та допомоги туристам.
Триває заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї, додали у МВС.
Доповнення
ДСНС та Нацполіція роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті з правилами пожежної безпеки.
Син головного рабина України Йосеф Асман у коментарі УНН розповів, що паломники витрачають близько 400 доларів на квитки до та з Умані, щоб відвідати могилу цадика Раббі Праведного Нахмана із Брацлава на свято Рош-га-Шана. Він додав, що деякі брацлавські хасиди збирають на квитки прямо в аеропорту.