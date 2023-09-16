Рош ха-Шана: в Умань прибыло более 35 тысяч паломников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло более 35 тысяч паломников, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным МВД, в Умани круглосуточно работает координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС и других служб.
Также несут службу полицейские государства Израиль, которые прибыли с целью усиления мер безопасности и помощи туристам.
Продолжается запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия, добавили в МВД.
Дополнение
ГСЧС и Нацполиция раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите с правилами пожарной безопасности.
Сын главного раввина Украины Йосеф Асман в комментарии УНН рассказал, что паломники тратят около 400 долларов на билеты в и из Умани, чтобы посетить могилу цадика Рабби Праведного Нахмана из Брацлава на праздник Рош-га-Шана. Он добавил, что некоторые брацлавские хасиды собирают на билеты прямо в аэропорту.