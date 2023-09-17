Хасиды в Умани провели обряд Ташлих - выбрасывание грехов в воду

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Вечером хасиды собрались возле водоемов для проведения обряда Ташлих, во время которого хасиды молятся возле водоема и выбрасывают в него грехи.

"Ташлих - это символический обряд вытряхивания грехов из карманов. Ташлих - это всегда на Рош ха-Шана. Ташлих заключается в том, что паломники идут к водоему, в котором водятся рыбы, и, стоя на берегу, произносят молитвы. Однако, если поблизости нет реки, то хасиды идут к любому водоему или колодцу", — пояснила исполнительный директор БФ "Историко-культурный центр города Умани” Ирина Рыбницкая.

Во время обряда хасиды молятся, просят у Всевышнего прощения и чтобы он больше никогда не вспоминал их грехи.

Обряд Ташлих провели возле двух небольших водоемов рядом.

После обряда началось настоящее празднование нового года.

Напомним

На празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло более 35 тысяч паломников.